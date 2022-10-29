О ситуации на фронте, скором освобождении Херсонщины и взрывах в Севастополе своими соображениями поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также предположил, нанесет ли Россия все-таки ядерный удар, которым так активно угрожает.

Читайте также Западное вооружение уже есть, – в Воздушных силах рассказали об усилении ПВО Украины

Сегодняшний день наконец-то был полон хороших новостей. Во-первых, в Севастополе вдруг прогремел взрыв, повредивший один из флагманов российского флота. Теперь россияне выдумывают и озвучивают разные фейки о причастности Лондона к атаке, лишь бы не признавать реальность.

Во-вторых, украинская разведка уверяет, что уже к концу ноября Херсону предстоит вернуться под украинский флаг. И некоторые оптимистические доказательства этому уже есть. Например, торопливый побег россиян с аэродрома в Чернобаевке и увеличение темпов так называемой "эвакуации" из Херсона.

Хотя есть и определенные тревожные звоночки. Во-первых, сегодня наши пограничники отразили попытку россиян разведать наши позиции на севере Украины. Во-вторых, понимая собственную слабость, Кремль снова усиливает ядерную риторику, уверяя, что они готовы ответить на сдерживание НАТО и придумывая новые истории о том, что на Запорожскую АЭС якобы высадился украинский десант.

Так что обо всех ключевых событиях за сегодня и о международной реакции на войну России против Украины – мы дальше и поговорим.

У России подгорает от взрывов в оккупированном Севастополе

Начну, конечно, с последних новостей по поводу взрыва в Севастополе в Крыму. Итак, с самого утра, оккупационная "власть" Крыма и российские пропагандисты начали кричать о том, что в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. По словам россиян, якобы российские корабли отражали атаку беспилотников, все спокойно и ничего не повреждено. Правда, из-за этого был перекрыт рейд в Севастополе, не ходили паромы и катера, движение между районами возможно только на автобусах. Следует отметить, что неспокойно было именно в Севастопольской бухте, где враги базируют корабли Черноморского флота. В том числе и те, которые, выходя в Черное море, атакуют материковую часть Украины ракетами типа "Калибр".

Позже, когда из всех версий была выбрана самая бессмысленная, и вместе с тем, наименее позорная по логике Кремля, в минобороны России озвучили свою версию взрывов в Севастополе. Так, по словам минобороны России, в 4 часа утра 29 октября, якобы ВСУ атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.

Россияне уверяют, что к атаке ВСУ были привлечены девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. То есть, всего 16 беспилотников. И здесь интересная деталь, враги уверяют, что все беспилотники были сбиты, но вместе с тем, повреждения получил морской тральник "Иван Голубец", а также были повреждены заграждения в бухте Южная.

Хотя позже, появилась информация еще и о повреждении российского фрегата "Адмирал Макаров", на нем образовалась пробоина и выведена из строя радиолокационная система. Почему это важно? Потому что после потопления крейсера "Москва", в Черноморском флоте делали ставку именно на фрегат "Адмирал Макаров", так что это действительно жирная цель.

К теме Севастополь под "атакой дронов": все, что известно о свежем "хлопке" в оккупированном Крыму

Более того, именно "Адмирал Макаров" – носитель крылатых ракет "Калибр", которыми захватчики бьют по Украине. Отдельно отмечается, что именно из этого фрегата в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице, в результате чего были убиты гражданские украинцы и маленькая девочка Лиза, о которой знает вся Украина. Более того, отдельные источники отмечают, что в общей сложности поражены 4 корабля, которые находились в бухте.

Сами россияне уже придумали легенду о страшной атаке ВСУ, которой якобы руководили британцы. По словам минобороны России, это был теракт, совершенный ВСУ. Подготовка этого удара происходила в Очакове Николаевской области под руководством британцев. Более того, россияне уже рассказывают легенду о том, что нанесением удара руководил британский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, который патрулирует акваторию Черного моря, а сами ударные беспилотники, якобы, были запущены из Одессы.

И здесь есть несколько важных деталей, которые могут указывать на очередную провокацию России. В украинском командовании Сил обороны Юга решили потроллить россиян их же бессмысленной выдумкой о боевых украинских комарах, но вместе с тем предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны. Об этом сегодня днем заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Дело в том, что до официального сообщения минобороны России местные пропагандисты в Севастополе писали о том, что севастопольцам не стоит паниковать, когда они слышат взрывы в районе бухты, ведь это, цитирую: мобилизованные тренируются, проходя полосу препятствий в боевых условиях. То есть, россияне сначала сами засветили фото из бухты и указали, что это якобы проходят тренировки мобилизованных.

Но как только появилось сообщение минобороны России, что это, мол, теракт, все пропагандисты быстро свои сообщения удалили. А гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что все ранее доступные для гражданских трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты. А те, кто публиковал в сеть кадры взрывов в Севастопольской бухте, должны готовиться к тому, что к ним постучатся в двери ФСБшники.

Но важна здесь и еще одна деталь, которая может указывать на провокацию Кремля. Во-первых, минобороны России уверяет, что якобы к этой атаке причастна Великобритания, а затем добавили, что та же мифическая группа, которая планировала удар по Севастопольской бухте, была привлечена и во время диверсии на "Северных потоках" в Балтийском море 26 сентября. А во-вторых, в Москве сделали заявление, указывающее на то, что Кремль планирует сорвать зерновое соглашение в Черном море.

То есть теперь, очевидно, Кремль будет рассказывать басни не только о том, что украинское зерно куда-то не туда доставляют, но и апеллировать к тому, что ВСУ нанесли удар, во-первых, из Одессы, во-вторых, по кораблям, которые якобы обеспечивали безопасность "зерновых коридоров". Напомним, зерновое соглашение стороны должны были пересмотреть уже 18 ноября, но Россия объявила о выходе из них после "хлопка" в Крыму.

И здесь не стоит удивляться, ведь Кремль предпринимает такие действия, чтобы получить как можно больше рычагов давления на ряду с ударами по украинской энергетике и ядерному шантажу. Ведь на поле боя для россиян все складывается крайне плохо, даже несмотря на объявленную мобилизацию "пушечного мяса". Накануне Владимир Зеленский четко отметил, что, учитывая состояние, в котором находятся мобилизованные, России скоро придется объявлять новую волну мобилизации. Вместе с тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня уверенно заявил, что все планы обороны Украины продолжаются по четко установленным срокам. А та же российская мобилизация все равно не позволяет россиянам достигать успеха на поле боя.

Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Херсоне

И здесь мы имеем интересную ситуацию вокруг Херсона. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в настоящее время в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. По предварительным оценкам, группировка российских войск на Южном направлении насчитывает около 40 тысяч человек. По словам Буданова, там находятся российские воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота. Усиливают эти боеспособные подразделения именно мобилизованными россиянами, потому что больше перебрасывать некого. Впрочем, глава ГУР МО отметил, что эти элитные российские войска также дислоцируются и на левом берегу Днепра Херсонщины. То есть, говоря о цифре в 40 тысяч российских воинов, речь идет о всех силах, размещенных в области.

Вместе с тем Буданов уверяет, что операция ВСУ по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября, ведь продолжается блокирование врагов на правом берегу, а сама зона боевых действий постоянно сужается. Вместе с тем он уверен, что в случае отступления, россияне не смогут взорвать Каховскую дамбу полностью, они взорвут лишь ту часть, где проходит дорога.

Интересно, что с временными рамками операции по освобождению Херсона согласны и в британской разведке. Там считают, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествуют намерениям России ускорить выход из этого района. Напомним, что 27 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон. 26 октября он также отметил, что Россия вывезла останки князя Григория Потемкина из его захоронения в херсонском соборе к востоку от Днепра. И вот теперь, в британской разведке, уверены, что это делалось, чтобы ускорить выход из города и создать картинку для россиян, мол, "своих не бросаем".

В пользу такого утверждения об ускорении вероятного отступления россиян говорят и еще два интересных момента. Во-первых, по данным ОК "Юг", возле Херсона россияне дали местным жителям двое суток на выселение из жилья и эвакуацию. В командовании также отмечают, что на дорогах так называемой эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где действует тщательный осмотр и проверка гражданских.

Во-вторых, по данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, россияне поспешно вывезли с аэродрома в Чернобаевке всю свою технику. Это видно на спутниковых снимках за 27 октября. И здесь стоит вспомнить, что с начала оккупации Херсонщины даже постоянные уничтожения российской техники силами ВСУ в этом аэропорту не были поводом для них покинуть позицию. А тут вдруг сорвались и все увезли. Итак, надеемся, что Херсон ждет возвращения под украинский флаг как можно быстрее!

ВСУ продолжают гнать врага прочь

Вместе с тем, есть хорошие новости и с Луганщины. По данным главы ОВА Сергея Гайдая, за прошедшие сутки артиллеристы Вооруженных Сил Украины попали по оккупантам в Краснопоповке – 20 погибших, еще 30 раненых. Кроме того, он заверил, что почти каждый день на оккупированных территориях горят склады с БК, казармы и техника врагов.

Это интересно Контрнаступление в Луганской области: Гайдай рассказал, на сколько километров ежедневно продвигаются ВСУ

Более того, накануне Сергей Гайдай сообщил, что трасса "Сватово – Кременная" практически под контролем ВСУ, но призвал дождаться информации от Генштаба. Он заверил, что, несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно ВСУ продвигаются вперед и берут под контроль трассу "Сватово – Кременная". А это, по сути, отрезает направление Кременной от российской логистики, так что ждать подкрепления не приходится. Важно отметить, что впоследствии представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль. Поэтому в ближайшие дни должны получить важную, уже официальную, информацию от Генштаба ВСУ.

Зафиксируем успехи ВСУ и на Донецком направлении. Накануне, по данным Генштаба, в районе Майорска наши защитники уничтожили около 300 оккупантов, которые как раз готовились к нападению.

К слову, здесь есть еще один интересный момент по поводу тяжелых боев под Бахмутом. В Институте по изучению войны уверяют, что россияне, понимая весь провал, пытаются нарисовать хоть какую-то победу, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, делая вид, будто достигли успехов по крайней мере в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины.

Это делается с целью улучшить моральный дух российских войск и улучшить личное положение финансиста "группы Вагнера" Евгения Пригожина, чьи войска в значительной степени ответственны за минимальные успехи в этом районе. Даже Пригожин уверяет, что его боевики продвигаются по 100 – 200 метров в день. Хотя еще несколько дней назад ВСУ наоборот отбросили россиян с территории вокруг Бахмута, которую те захватывали два месяца.

Впрочем, понимая такой провал по всем фронтам, Кремль снова пытается повысить ядерную риторику. В частности, сегодня враги начали разгонять тезис о том, что якобы десант ВСУ пытался высадиться в районе Запорожской АЭС. Причем гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов рассказывает эти басни, ссылаясь на слова каких-то очевидцев.

Российские пропагандисты сразу же подхватили этот тезис и рассказали, как героически захватчики отбили такую атаку. Наратив действительно очень банальный – Кремль пытается создать иллюзию того, что именно российские войска обеспечивают безопасную работу АЭС, а вот украинцы хотят что-то сделать. В сочетании с баснями о "грязной бомбе" это должно создать иллюзию того, что захватчики якобы просто не могут уйти просто так с ЗАЭС.

Запад четко предупреждает Россию об угрозах в случае ядерного удара

Но важно отметить, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Запад перешел от абстрактных предупреждений к описанию конкретных последствий в коммуникации с Россией, которая угрожает применить ядерное оружие. И это изменение подхода стало важным в контексте ядерного сдерживания.

И здесь есть не только слова, но, похоже, и некоторые действия. Ведь ранее издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты на несколько месяцев ускорили свой план развертывания на базах НАТО в Европе более точной модели своей основной ядерной бомбы. Вашингтон планировал сделать это весной 2023 года, но перенес размещение на декабрь 2022 года.

Но Россия все равно продолжает нагнетать. Кремль начал ядерные учения "Гром", но по словам Кулебы, сейчас ситуация принципиально другая. У нас нет оснований говорить, что Россия прямо сейчас готовится нанести ядерный удар. Однако раскрутка ядерной истерии продолжается. Сегодня заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия как-то там будет реагировать на такие шаги США и НАТО.

Достойно внимания – российская армия теряет возможность обороняться: смотрите видео