Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ держат под огневым контролем трассу Сватово – Кременная, пишет 24 канал.

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ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово – Кременная

Ранее о том, что ВСУ почти взяли под контроль эту стратегически важную трассу, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. А сейчас это официально подтвердили в Генштабе.

По последним данным, ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль. Там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже,

– сказал Череватый.

ВСУ могли прорвать фронт в Луганской области

На днях Сергей Гайдай рассказал, что в районе Сватово идут ожесточенные бои. Это усложняет поставки российских войск и их логистику.

в районе Сватово идут ожесточенные бои. Также Гайдай намекнул, что в Луганской области есть освобожденные населенные пункты. Однако их названия он не сообщил, поскольку необходимо соблюдать режим информационной тишины. Такую информацию должен разглашать только Генштаб.

Перед этим глава Луганской ОВА объяснил, что продвижение ВСУ проходит не так быстро, как хотелось бы, ведь россияне подтянули туда свои резервы.

При этом он добавил, что определенные успехи есть, ведь каждый день наши защитники продвигаются на 1 – 3 километра.