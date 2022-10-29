Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ держат под огневым контролем трассу Сватово – Кременная, пишет 24 канал.
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ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово – Кременная
Ранее о том, что ВСУ почти взяли под контроль эту стратегически важную трассу, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. А сейчас это официально подтвердили в Генштабе.
По последним данным, ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль. Там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже,
– сказал Череватый.
ВСУ могли прорвать фронт в Луганской области
- На днях Сергей Гайдай рассказал, что в районе Сватово идут ожесточенные бои. Это усложняет поставки российских войск и их логистику.
- Также Гайдай намекнул, что в Луганской области есть освобожденные населенные пункты. Однако их названия он не сообщил, поскольку необходимо соблюдать режим информационной тишины. Такую информацию должен разглашать только Генштаб.
- Перед этим глава Луганской ОВА объяснил, что продвижение ВСУ проходит не так быстро, как хотелось бы, ведь россияне подтянули туда свои резервы.
- При этом он добавил, что определенные успехи есть, ведь каждый день наши защитники продвигаются на 1 – 3 километра.
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