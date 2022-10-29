Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ тримають під вогневим контролем трасу Сватове – Кремінна, пише 24 канал.
ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна
Раніше про те, що ЗСУ майже взяли під контроль цю стратегічно важливу трасу, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. А нині це офіційно підтвердити у Генштабі.
За останніми даними, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль. Там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше,
– сказав Череватий.
ЗСУ могли прорвати фронт на Луганщині
- Днями Сергій Гайдай розповів, що у районі Сватового йдуть запеклі бої. Це ускладнює постачання російських військ та їхню логістику.
- Також Гайдай натякнув, що на Луганщині є звільнені населені пункти. Проте їхні назви він не повідомив, оскільки необхідно зберігати режим інформаційної тиші. Таку інформацію повинен розголошувати лише Генштаб.