Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ тримають під вогневим контролем трасу Сватове – Кремінна, пише 24 канал.

ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна

Раніше про те, що ЗСУ майже взяли під контроль цю стратегічно важливу трасу, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. А нині це офіційно підтвердити у Генштабі.

За останніми даними, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль. Там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше,

– сказав Череватий.

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