Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону підтвердив, що ЗСУ просуваються на Луганщині. При цьому Гайдай не надав інформацію про зміну лінії фронту, сказавши, що це має оголошувати Генштаб ЗСУ.

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Що заважає швидкому контрнаступу ЗСУ

Очільник Луганської ОВА заявив, що українські сили просувають не так швидко, як цього б хотіли. На заваді швидкому просуванню стало те, що Росія встигла підтягнути резерви. Крім того, перешкоджає і несприятлива погода.

Можу підтвердити (просування ЗСУ – 24 канал). Не так швидко, як би нам хотілося. Але ми й розуміли, що не буде такого швидкого просування на Луганщині. Тому, що все ж таки був час у російських окупаційних сил, щоб стягнути резерви. І ми там фіксуємо багато мобілізованих з Росії та привезли зеків і техніку,

– сказав він.

Гайдай підкреслив, що в окупантів був час для того, щоб підготувати певні оборонні споруди та замінувати дуже багато території. Та, не дивлячись на це, як сказав очільник Луганської ОВА, ЗСУ просуваються кожного дня.

Щодо звільнених населених пунктів, то місцева влада чекає дозволу зайти й розпочати там роботу. Зокрема, евакуювати людей чи допомогти їм підготуватися до зими.

Разом з тим, у звільнених населених пунктах ситуація напружена. Гайдай розповів, що вони розташовані найближче до фронту, тому окупанти їх обстрілюють танками та артилерією.

Окупанти стягнули сили у Сватове

Сергій Гайдай повідомив, що Росія стягнула багато техніки та резерви у Сватове. За його словами, Сватове – важливий населений пункт, звідки йде шлях на Троїцьке в бік кордону з Росією, а також дорога на Кремінну та Старобільськ.

Старобільськ, як підкреслив глава Гайдай, логістичний центр Луганщини. Через це росіяни мінують та підривають малі мости. Натомість великі мости окупанти залишають, мовляв, для контрнаступу.

Але про який контрнаступ може йти мова, якщо кожного дня на 1 – 3 кілометри все ж таки просуваються ЗСУ,

– резюмував Гайдай.

Показуємо Сватове на карті