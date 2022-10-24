Втім, Інженерно-ремонтна машина – такий собі танк з прилаштованою спереду з відвалом, схожим до бульдозерного, просто змете цю лінію. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Такий танк за дуже короткий час зробить у російській оборонній конструкції дірку, через яку зможе пройти й уся інша техніка. Артилерійським ударом, на думку експерта, перемолоти таку лінію довжиною в 100 метрів можна приблизно хвилин за 20.

Це просто курям на сміх. Ця лінія, я не знаю, мабуть, зробив якийсь бетонний завод, відмив якісь гроші. Інших версій у мене немає,

– іронізує Павло Нарожний.

Він пригадав історію, коли в Києві років 10 тому був величезний снігопад, внаслідок чого снігу насипало кілька метрів. Тоді таку інженерно-ремонтну машину вигнали розчищати вулиці столиці.

"Вона їхала й випадково зачепила бордюр. Отак вона метрів 20 бордюрів повиривала. Я стояв поряд і сміявся. Якби водію випадково попався стовп чи будинок, він би й їх позносив. Це страшна машина", – пояснив військовий експерт.

Резюмуючи, він наголосив, що в арміях багатьох країн, зокрема й вже неіснуючого Радянського Союзу, давно придумана техніка, щоб проходити через такі укріплення.

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