Втім, Інженерно-ремонтна машина – такий собі танк з прилаштованою спереду з відвалом, схожим до бульдозерного, просто змете цю лінію. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Чи ефективні "лінії Вагнера"
Такий танк за дуже короткий час зробить у російській оборонній конструкції дірку, через яку зможе пройти й уся інша техніка. Артилерійським ударом, на думку експерта, перемолоти таку лінію довжиною в 100 метрів можна приблизно хвилин за 20.
Це просто курям на сміх. Ця лінія, я не знаю, мабуть, зробив якийсь бетонний завод, відмив якісь гроші. Інших версій у мене немає,
– іронізує Павло Нарожний.
Він пригадав історію, коли в Києві років 10 тому був величезний снігопад, внаслідок чого снігу насипало кілька метрів. Тоді таку інженерно-ремонтну машину вигнали розчищати вулиці столиці.
"Вона їхала й випадково зачепила бордюр. Отак вона метрів 20 бордюрів повиривала. Я стояв поряд і сміявся. Якби водію випадково попався стовп чи будинок, він би й їх позносив. Це страшна машина", – пояснив військовий експерт.
Резюмуючи, він наголосив, що в арміях багатьох країн, зокрема й вже неіснуючого Радянського Союзу, давно придумана техніка, щоб проходити через такі укріплення.
Павло Нарожний про ідеї росіян: дивіться відео
"Лінії Вагнера" на Луганщині
- Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Прігожин заявив про початок зведення "ліній Вагнера" на Луганщині 19 жовтня. Він показав карту, згідно з якою, такі лінії планували зводити протяжністю в десятки кілометрів. Щоправда, не на межах, а всередині окупованих регіонів.
- "Лінія Вагнера" буцімто має захистити від просування Збройних Сил України й зупинити контрнаступ. Вже з 21 жовтня їх почали фіксувати на супутникових знімках.
- Ідею окупантів раніше прокоментували в розвідці Великої Британії. Там вважають, що такі плани свідчать лише про одне – росіяни готуються до глибокої оборони на зайнятих територіях.