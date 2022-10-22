Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше він розказав про те, чому сповільнився контрнаступ ЗСУ на Луганщині.

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Будь-який рух росіян небезпечний

Ступак зазначив, що будь-який рух росіян і навіть їхня статична позиція несуть небезпеку нашим військовим. Постійно відбуваються обстріли. Однак нині в них змінилось командування, а отже змінилась і тактика.

Суровікін керує усім цим військом на манір, десь у нього є успіхи, бо росіяни все ж уміють воювати, знають як воювати й роблять це. Та вони просуваються не так активно, як просувались наші військові. Мені здається це не те, що б останні потуги, а виключно за допомогою мобілізованих, яких накидали, яким дали легке озброєння, й за підтримки артилерії й танків вони мають можливість певний час на певну відстань просуватись,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

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Мобілізовані росіяни

Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що завдяки мобілізованим росіянам на Донбасі вдалось утримати свої позиції й трохи піти вперед. Казати, що вони ніяк не вплинули на ситуацію ми не можемо. Однак вирішальної ролі в їхній присутності немає.

"Так, є рух, але це за допомогою інерційної маси. Ми бачимо, що вони не підготовлені. Танки Т-62 60-х років, снаряди "зараз на зараз", що виробили, те й доставили на фронт", – наголосив Ступак.

Він додав: це означає, що запаси, які в них були майже вичерпались. Це вказує на проблеми в Росії з постачанням. Щоб їх розв'язати росіяни, зокрема, тягнуть техніку й боєприпаси з Білорусі. Хоча там цікава ситуація, що спочатку ешелони їдуть в один бік, згодом – у зворотний.

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