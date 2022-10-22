Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее он рассказал о том, почему замедлилось контрнаступление ВСУ в Луганской области.

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Любое движение россиян опасно

Ступак отметил, что любое движение россиян и даже их статическая позиция несут опасность для наших военных. Постоянно происходят обстрелы. Однако сейчас у них сменилось командование, а значит, изменилась и тактика.

Суровикин руководит всем этим войском на манер, где-то у него есть успехи, потому что россияне все же умеют воевать, знают как воевать и делают это. Но они продвигаются не так активно, как продвигались наши военные. Мне кажется это не то, что последние потуги, а исключительно с помощью мобилизованных, которых набросали, которым дали легкое вооружение, и при поддержке артиллерии и танков они имеют возможность определенное время на определенное расстояние продвигаться,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

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Мобилизированные россияне

Эксперт Украинского института будущего продолжил, что благодаря мобилизованным россиянам на Донбассе удалось удержать свои позиции и пойти вперед. Говорить, что они никак не повлияли на ситуацию, мы не можем. Однако решающей роли в их присутствии нет.

"Да, есть движение, но это с помощью инерционной массы. Мы видим, что они не подготовлены. Танки Т-62 60-х годов, снаряды "сейчас на сейчас", что изготовили, то и доставили на фронт", – подчеркнул Ступак.

Он добавил: это значит, что запасы, которые у них были почти иссякли. Это указывает на проблемы в России со снабжением. Чтобы их развязать россияне, в частности, тянут технику и боеприпасы из Беларуси. Хотя там интересная ситуация, что поначалу эшелоны едут в одну сторону, потом – в обратную.

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