Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый.

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"Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая "Брестская крепость", – отметил Череватый.

Строят "линию Путина"

По словам спикера, оккупанты не прекращают распространять пропаганду о своих якобы успехах. Заявляют – захватили ряд населенных пунктов возле Бахмута.

Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там самые мощные силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше, – объяснил Череватый.

Кроме этого, россияне врут и о контрнаступлении на Лиман. Враг же возводит оборонительные позиции вблизи Кременной и Сватового.

"Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую "линию Путина", сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Мол, готовы не пропускать украинскую армию, и ни шагу назад. Думаю, что это тоже элемент информационного влияния. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании следующих действий. Не думаю, что противник переигрывает нас на этом направлении", – считает Череватый.

Обратите внимание – какой теперь Бахмут: смотрите видео

Что происходит вблизи Бахмута