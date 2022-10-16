Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый.
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"Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая "Брестская крепость", – отметил Череватый.
Строят "линию Путина"
По словам спикера, оккупанты не прекращают распространять пропаганду о своих якобы успехах. Заявляют – захватили ряд населенных пунктов возле Бахмута.
Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там самые мощные силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше, – объяснил Череватый.
Кроме этого, россияне врут и о контрнаступлении на Лиман. Враг же возводит оборонительные позиции вблизи Кременной и Сватового.
"Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую "линию Путина", сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Мол, готовы не пропускать украинскую армию, и ни шагу назад. Думаю, что это тоже элемент информационного влияния. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании следующих действий. Не думаю, что противник переигрывает нас на этом направлении", – считает Череватый.
Обратите внимание – какой теперь Бахмут: смотрите видео
Что происходит вблизи Бахмута
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что у Бахмута находится едва ли не самая боеспособная часть росармии. Кроме того, там воюют убийцы из частных военных компаний.
- По словам Свитана, враг использует артиллерию – от 82-миллиметровых минометов до "Пионов". Кроме этого, есть все виды бронегруппы – от МТ-ЛБ и "Солнцепеков".
- Череватый рассказал, что оккупанты бьют возле населенного пункта Иванград. Они почти полностью уничтожили Авдеевку.