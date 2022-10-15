Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, под Бахмутом российские захватчики используют максимально все имеющиеся у них возможности.

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Бахмут – самая напряженная точка на фронте

Свитан отметил, что в районе Бахмута воюют россияне из частных военных компаний. Уже несколько месяцев оккупанты пытаются взять этот город, но терпят поражение и ощутимые потери.

Россияне терпят наибольшие потери именно под Бахмутом. Этим пользуются украинские войска. То есть мы сковываем в районе Бахмута самую боеспособную часть российской террористической армии,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому, по его словам, под Бахмутом идет уничтожение оккупантов, иногда со сдачей некоторых наших позиций, поскольку продолжать удерживать их в дальнейшем невозможно.

Россияне там используют максимально все имеющиеся возможности своей армии. То есть можно сказать, что там вся номенклатура артиллерии – от минометов 82-миллиметровых до "Пионов". Там используются все виды бронегруппы, начиная от МТ-ЛБ и заканчивая "Солнцепеками",

– сказал Свитан.

Он отметил, что именно эта точка является наиболее напряженной на фронте. Потому украинские части сейчас усилены в районе Бахмута.

ВСУ будут "выжигать" россиян в районе Бахмута

Свитан считает, что река Бахмутка будет использоваться нашими защитниками как крайний рубеж, к которому еще, возможно, подпустят оккупантов.

А дальше будет происходить такое же уничтожение россиян, как сейчас происходит в районе Песков. Под Донецком регион Песков используется в качестве полигона для уничтожения уже донецких групп "мобиков". И также как полигон будет использоваться восточная сторона реки Бахмутки,

– заметил полковник запаса ВСУ.

То есть, резюмировал он, ВСУ будут там "выжигать" россиян, пока наши части Северской группировки не освободят Лисичанск. И уже тогда со стороны Лисичанска наши воины зайдут в тыл вражеской группировки, которая давит на Бахмут. А потом просто скосят его с этого места, зайдя в тыл.

Какая ситуация на Восточном фронте сейчас: главное

За сутки ВСУ отразили атаки российских сил около 13 населенных пунктов на Донбассе. Также на разных направлениях уничтожены командные пункты оккупантов, скопления живой силы и техники.

Российские захватчики продолжают нести безумные потери в войне против Украины. Защитники нашего государства не только успешно выбивают оккупантов, но и отправляют многих сразу в ад.

Россия тем временем продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. В ночь на 15 октября несколько вражеских устройств удалось сбить над Днепропетровской областью.

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