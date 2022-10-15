Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, під Бахмутом російські загарбники використовують максимально всі наявні у них можливості.

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Бахмут – найбільш напружена точка на фронті

Світан зазначив, що в районі Бахмута воюють росіяни із приватних військових компаній. Уже декілька місяців окупанти намагаються взяти це місто, але зазнають поразки та відчутних втрат.

Росіяни зазнають найбільших втрат саме під Бахмутом. Цим користуються українські війська. Тобто ми сковуємо в районі Бахмута найбоєздатнішу частину російської терористичної армії,

– наголосив військовий експерт.

Тому, за його словами, під Бахмутом йде знищення окупантів, іноді зі здаванням деяких наших позицій, оскільки продовжувати утримувати їх надалі неможливо.

Росіяни там використовують максимально всі наявні можливості своєї армії. Тобто, можна сказати, що там уся номенклатура артилерії – від мінометів 82-міліметрових до "Піонів". Там використовуються всі види бронегрупи, починаючи від МТ-ЛБ і закінчуючи "Солнцепьоками",

– сказав Світан.

Він зауважив, що саме ця точка наразі є найбільш напруженою на фронті. Тому українські частини зараз посилені в районі Бахмута.

ЗСУ будуть "випалювати" росіян у районі Бахмута

Світан вважає, що річка Бахмутка буде використовуватися нашими захисниками як крайній рубіж, до якого ще, можливо, підпустять окупантів.

А далі відбуватиметься таке ж знищення росіян, як зараз це відбувається в районі Пісків. Під Донецьком регіон Пісків використовується як полігон для знищення уже донецьких груп "мобіків". І також як полігон буде використовуватися східний бік річки Бахмутки,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Тобто, резюмував він, ЗСУ будуть там "випалювати" росіян, поки наші частини Сіверського угруповання не звільнять Лисичанськ. І вже тоді з боку Лисичанська наші воїни зайдуть у тил ворожого угруповання, яке тисне на Бахмут. А потім просто сковирнуть його з цього місця, зайшовши в тил.

Яка ситуація на Східному фронті зараз: головне

За добу ЗСУ відбили атаки російських сил біля 13 населених пунктів на Донбасі. Також на різних напрямках знищені командні пункти окупантів, скупчення живої сили та техніки.

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Захисники нашої держави не лише успішно вибивають окупантів, а й відправляють багатьох відразу до пекла.

Росія тим часом продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Упродовж ночі на 15 жовтня кілька ворожих пристроїв вдалося збити над Дніпропетровською областю.

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