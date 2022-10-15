Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, через природні умови російські військові опиняться у достатньо патовій ситуації на фронті.

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Росіяни матимуть проблеми з логістикою взимку

Коваленко зазначив, що з настанням зими у російських загарбників виникне серйозна проблема з логістикою.

Логістика – це ахіллесова п'ята для російських окупаційних військ. Не тільки для російських. Ця проблема існувала ще й у радянській армії. Вони, фактично, її у спадок перейняли з тактикою та стратегією ведення бойових дій,

– сказав він.

Військово-політичний оглядач переконаний, що саме взимку окупанти значно зменшать свої можливості, навіть, незважаючи на те, який вплив чинитимуть ЗСУ на їхні логістичні артерії.

До того ж не забуваємо, що деякі напрямки, наприклад, такий, як Південний плацдарм, повністю залежать від однієї логістичної артерії, яка поєднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим півостровом Крим,

– зауважив Коваленко.

За його словами, якщо на цій логістичній артерії відбудеться якийсь один або ж більше інцидентів, то Південний плацдарм фактично залишиться без повноцінного логістичного зв'язку із Росією.

А через Донбаський плацдарм нереально здійснювати таке постачання. Понад те, взимку ця ситуація лише погіршиться,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Тому, додав він, зважаючи на природні умови, російські військові опиняться у достатньо патовій ситуації.

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Чи будуть узимку ракетні удари Росії

Коваленко впевнений, що взимку Російська Федерація продовжить завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

Вона не зможе робити це щодня. Вона робитиме це якось масштабно,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Адже, пояснив він, Росія не має ракетних ресурсів для того, щоб здійснювати 50, 60, 70 чи 80 ракетних обстрілів на добу, роблячи це у форматі 24 на 7.

Вони можуть накопичити цей ресурс та здійснити масштабний обстріл, наприклад, уже наприкінці листопада або на початку грудня,

– сказав Коваленко.

За його словами, цього часу вистачить, щоб накопичити певну кількість боєкомплекту на аеродромах, звезти з інших регіонів Росії. До того ж не варто забувати про виробництво, хай навіть і невеликої кількості.

Тому саме місяць – півтора є фактично тією паузою, яка необхідна Росії для того, щоб накопичити боєкомплект, здійснити масштабний обстріл, а потім ще декілька днів завдавати вже менш інтенсивних ударів по території України, – заявив він.

Військово-політичний оглядач також не виключає, що Росія може накопичувати БПЛА-камікадзе, щоб саме взимку збільшити кількість ударів по території України.

До речі! У Кремлі неодноразово лунали заклики щодо переговорів з Україною. Однак Росії вони потрібні лише для того, аби досягти режиму припинення вогню на фронті та підготуватися до нового наступу.

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