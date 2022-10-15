Про це повідомляють російські ЗМІ, які позиціонують себе як опозиційні. У Кремлі досі марять переговорами на своїх умовах – тобто вони хочуть визнання контролю над Донбасом та навіть не хочуть обговорювати питання Криму.

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Кремль сподівається на безпосередні перемовини між військовими

Переговорний процес між Україною та Росією заморожений ще з квітня. Після деокупації Київщини тоді весь світ побачив звірства окупантів, зокрема у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Однак у Кремлі ще мають сподівання на перемовини, хоч позиції там не дуже змінилися. Хоча диктатор Влідімір Путін заявив, що нібито Україна відмовилася від перемовин, як тільки "російські війська відвели від Києва". Так він називає поразку росіян і провал спроби захоплення української столиці.

Наближені до Кремля джерела розповіли про "тактичний варіант" – не підписання мирної угоди, а досягнення домовленості про припинення вогню. У Москві сподіваються, що про припинення вогню можуть домовитися українські військові та окупанти без втручання керівників обох країн.

Ті ж джерела стверджують, що для таких домовленостей Росія могла б відступити з Херсонщини. І це щонайменше. Однак причина тут не така великодушна – росіяни можуть знову видати свою поразку за "жест доброї волі", як це було з поразкою на Півночі та на острові Зміїний.

Зараз утримати Херсон дуже складно, а вихід військ з області можна зробити жестом доброї волі та кроком назустріч Україні,

– розповів один зі співрозмовників.

Крім того, Москва намагається переконати іноземних лідерів, зокрема президента Туреччини Реджепа Ердогана у необхідності відновленні переговорів. Аргумент з боку росіян цинічний та огидний – мовляв, "треба уникнути жертв черед цивільних". Хоча причиною загибелі мирних мешканців нашої держави є саме Росія.

Путін хоче продовжувати війну

Кремлівський диктатор Путін уже й сам заявляв про нібито відкритість Росії до переговорів з Україною і це насправді зрозуміло – під окупацією росіян досі перебуває значна частина українських території, зокрема частини Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини та Харківщини. На тлі контрнаступу ЗСУ Кремль хотів би хоч якось закріпити вже той "успіх", якого вдалося досягти після початку вторгнення, яке стартувало з впевненістю, що Київ нібито "впаде за 3 дні".

Однак на потенційних домовленостях Путін не планує зупинятися. Кремлівський диктатор бажає досягти припинення вогню лише для того, аби підготуватися до нового наступу у лютому-березні 2023 року. Зокрема Москва сподівається, що вдасться підготувати мобілізованих.

Та варто відзначити, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення будь-яких переговорів з диктатором Путіним. Таке рішення ухвалили на тлі псевдореферендумів та оголошення Росією анексії українських територій. Тобто, Україна не відмовляється від переговорів з Росією, але діалогу не буде, поки країну-агресорку очолює Путін. Тому це робить задуми диктатора неможливими.

Також на такі плани Путіна відреагував і радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, який відзначив, що Україна не погодиться на жодні пропозиції Кремля.

Що взагалі дає припинення вогню Україні за російським сценарієм? Фіксацію де-факто нової лінії поділу та спішне окопування росіян на тимчасово окупованих територіях? Чи серйозно можна вважати, що ми на це погодимося? Особливо на тлі контрнаступу. Явну оперативну паузу для сильно пошарпаних частин росіян, щоб відтренувати хоча б трохи поспішно мобілізованих та відправити нову кількість смертників на поле бою? Нам це навіщо?

– підкреслив Подоляк.

Крім того, радник голови ОП наголосив, що Україна зацікавлена у військовій поразці Росії, адже лише це дасть змогу дійсно завершити війну та покарати усіх воєнних злочинців.

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