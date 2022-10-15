Об этом сообщают российские СМИ, позиционирующие себя как оппозиционные. В Кремле до сих пор грезят переговорами на своих условиях – то есть они хотят признания контроля над Донбассом и даже не хотят обсуждать вопросы Крыма.

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Кремль надеется на непосредственные переговоры с военными

Переговорный процесс между Украиной и Россией заморожен еще с апреля. После деоккупации Киевской области весь мир увидел зверства оккупантов, в частности в Буче, Ирпене и Гостомеле. Однако в Кремле еще надеются на переговоры, хотя позиции там не очень изменились. Хотя диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина отказалась от переговоров, как только "российские войска отвели от Киева". Так он называет поражение россиян и провал попыток захвата украинской столицы.

Приближенные к Кремлю источники рассказали о "тактическом варианте" – не подписании мирного соглашения, а достижении договоренности о прекращении огня. В Москве надеются, что о прекращении огня могут договориться украинские военные и оккупанты без вмешательства руководителей обеих стран.

Те же источники утверждают, что для таких договоренностей Россия могла бы отступить от Херсона. И это как минимум. Однако причина здесь не столь великодушна – россияне могут снова выдать свое поражение за "жест доброй воли", как это было с поражением на Севере и на острове Змеиный.

Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине,

– рассказал один из собеседников.

Кроме того, Москва пытается убедить иностранных лидеров, в частности президента Турции Реджепа Эрдогана в необходимости возобновления переговоров. Аргумент со стороны россиян циничен и отвратителен – мол, "надо избежать жертв среди гражданских". Хотя причиной гибели мирных жителей нашего государства является именно Россия.

Путин хочет продолжать войну

Кремлевский диктатор Путин уже и сам заявлял о якобы открытости России к переговорам с Украиной и это действительно понятно – под оккупацией россиян до сих пор находится значительная часть украинских территорий, в частности части Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. На фоне контрнаступления ВСУ Кремль хотел бы хоть как-то закрепить уже тот "успех", которого удалось достичь после начала вторжения, стартовавшее с уверенностью, что Киев якобы "падет за 3 дня".

Однако на потенциальных договоренностях Путин не планирует останавливаться. Кремлевский диктатор желает добиться прекращения огня только для того, чтобы подготовиться к новому наступлению в феврале-марте 2023 года. В частности, Москва надеется, что удастся подготовить мобилизованных.

Однако стоит отметить, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения каких-либо переговоров с диктатором Путиным. Такое решение было принято на фоне псевдореферендумов и объявлении Россией аннексии украинских территорий. То есть Украина не отказывается от переговоров с Россией, но диалога не будет, пока страну-агрессора возглавляет Путин. Поэтому это делает замыслы диктатора невозможными.

Также на такие планы кремля отреагировал и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметивший, что Украина не согласится ни на какие предложения Кремля.

Что вообще дает прекращение огня Украине по российскому сценарию? Фиксацию де-факто новой линии разделения и спешный окоп россиян на временно оккупированных территориях? Серьезно можно ли считать, что мы на это согласимся? Особенно на фоне контрнаступления. Явную оперативную паузу для сильно потрепанных частей россиян, чтобы оттренировать хотя бы чуть-чуть поспешно мобилизованных и отправить новое количество смертников на поле боя? Нам это зачем?

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, советник главы ОП подчеркнул, что Украина заинтересована в военном поражении России, ведь только это позволит действительно завершить войну и наказать всех военных преступников.

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