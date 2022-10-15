Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко. Він зауважив, що втрати ворога у техніці цієї ночі лише зросли.

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Збити над Дніпропетровщиною п'ять БпЛА "Shahed-136" вдалося військовим з повітряного командування "Схід". Ворожі безпілотники-камікадзе "приземлили" близько опівночі. Відомо, що три пристрої окупантів знищили над Криворізьким районом, а ще два – над Нікопольським.

Безпілотники, збиті над Дніпропетровщиною, могли і не бути спрямовані на область. Чого не скажеш про реактивні системи залпового вогню й інше озброєння, яким її цієї ночі окупанти обстрілювали.

Ворог поранив двох людей

Резніченко також повідомив, що російські загарбники упродовж цілої ночі тероризували Нікопольський район. По ньому били з "Градів", "Ураганів", а також важкої артилерії. Під обстріл потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

Відомо, що по Нікополю ворог випустив понад 50 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали 35-річний чоловік і 42-річна жінка. Вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Ворожа атака побила понад 10 багатоповерхівок і приватних будинків. Крім того, понищене транспортне підприємство, кілька крамниць, гаражний кооператив, декілька офісів і автівки.

Наслідки обстрілів Нікопольського району 15 жовтня / Фото з телеграма Резніченка

На щастя, у Марганецькій і Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. Там ворог понищив лише промислове підприємство та оселі мирних мешканців.

Дронами атакували Запоріжжя

Зауважимо, що неспокійною ця ніч також була для мешканців Запоріжжя. Упродовж ночі його окупанти атакували дронами. А вже під ранок по обласному центру ворог бив ракетами.

Ракетні удари зафіксували між 5 та 6 годинами ранку. Наразі відсутня інформація про кількість прильотів. Водночас місцеві мешканці повідомляють, що було дуже гучно. Зауважимо, що за попередньою інформацією, працювала у місті також ППО.

Невдовзі надійшла інформація і від секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Він зазначив, що постраждали від рук ворога об'єкти інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники намагаються приборкати.

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