Російські загарбники знову обстріляли об'єкти інфраструктури Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Що відомо про ракетний обстріл Запоріжжя

У проміжку між 5 та 6 ранку росіяни завдали по Запоріжжю ракетних ударів. У місті було дуже гучно. Інформації про те, скільки було "прильотів", наразі немає, але, за попередньою інформацією, у місті працювала й ППО.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупант випустив по Запоріжжю 10 ракет. Внаслідок атаки руйнувань зазнали низка об'єктів енергетичної та промислової інфраструктури.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв теж розповів, що руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа, яку зараз намагаються ліквідувати рятувальники. Інформацію щодо постраждалих нададуть згодом, оскільки її варто уточнити.

Вночі окупанти випустили на Запоріжжя дрони-камікадзе

У ніч на 15 жовтня Росія 4 рази атакувала об'єкти інфраструктури Запоріжжя за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed-136. На місці влучання теж розпочались пожежі, які ліквідували рятувальники.

Вночі чотири авіаудари дронами, на ранок ще 10 ракет С300. Ворог продовжує системний терор нашої області,

– наголосив Олександр Старух.