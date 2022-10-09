Росіяни застосовували тактичну авіацію для ракетного удару по обласному центру. За інформацією Запорізької ОВА, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет.

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Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.

Частково зруйновано 9-поверховий будинок.

Зруйновано 5 приватних будинків.

Уражені об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.



Зруйновані житлові будинки внаслідок обстрілу Запоріжжя / Фото Олександр Старух

Що відомо про кількість загиблих

За уточненими даними очільника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, внаслідок атаки загинули 12 людей. Госпіталізовано 49 постраждалих, з них 6 дітей.

В ОВА зазначили, що уточнюють інформацію щодо загиблих та поранених. Під завалами все ще можуть перебувати люди. На місцях подій триває рятувальна операція.

Старух повідомив, що вдалось врятувати 8 людей.

Попередньо секретар міськради Анатолій Куртєв повідомляв про 17 загиблих. Все ж, наразі підтверджено 12 жертв.

У якому стані потерпілі

За інформацією Куртєва, серед госпіталізованих громадян, 35 людей у стані середньої тяжкості. На амбулаторному лікуванні знаходиться 12 людей.

Серед ушпиталених є дві дитини. Вони – у легкому стані. На амбулаторному лікуванні перебуває 12 людей.

Постраждалі продовжують звертатися за медичною допомогою в травматологічний пункт.



Під завалами будинків все ще можуть бути люди / Фото Олександр Старух

На місцях працюють відповідні служби / Фото Олександр Старух

Важливо! ДСНС Запоріжжя залучила для проведення аварійно-рятувальних робіт 110 фахівців. Також на місці працює 24 одиниці спеціальної техніки. Людей закликали утриматися від відвідування місць обстрілів через загрозу повторних атак.

Ракетні обстріли Запоріжжя

6 жовтня окупанти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя. Внаслідок атаки по житлових будинках загинули 19 мирних жителів.

До слова, завали будинків досі розбирають.

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