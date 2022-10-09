Росіяни застосовували тактичну авіацію для ракетного удару по обласному центру. За інформацією Запорізької ОВА, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет.
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Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя.
- Частково зруйновано 9-поверховий будинок.
- Зруйновано 5 приватних будинків.
- Уражені об'єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів.
Зруйновані житлові будинки внаслідок обстрілу Запоріжжя / Фото Олександр Старух
Що відомо про кількість загиблих
За уточненими даними очільника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, внаслідок атаки загинули 12 людей. Госпіталізовано 49 постраждалих, з них 6 дітей.
В ОВА зазначили, що уточнюють інформацію щодо загиблих та поранених. Під завалами все ще можуть перебувати люди. На місцях подій триває рятувальна операція.
Старух повідомив, що вдалось врятувати 8 людей.
Попередньо секретар міськради Анатолій Куртєв повідомляв про 17 загиблих. Все ж, наразі підтверджено 12 жертв.
У якому стані потерпілі
За інформацією Куртєва, серед госпіталізованих громадян, 35 людей у стані середньої тяжкості. На амбулаторному лікуванні знаходиться 12 людей.
Серед ушпиталених є дві дитини. Вони – у легкому стані. На амбулаторному лікуванні перебуває 12 людей.
Постраждалі продовжують звертатися за медичною допомогою в травматологічний пункт.
Під завалами будинків все ще можуть бути люди / Фото Олександр Старух
На місцях працюють відповідні служби / Фото Олександр Старух
Ракетні обстріли Запоріжжя
- 6 жовтня окупанти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя. Внаслідок атаки по житлових будинках загинули 19 мирних жителів.
- До слова, завали будинків досі розбирають.
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