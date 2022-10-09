Россияне применяли тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По информации Запорожской ОВА, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет.
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Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья.
- Частично разрушен 9-этажный дом.
- Разрушены 5 частных домов.
- Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей.
Разрушены жилые дома в результате обстрела Запорожья / Фото Александр Старух
Что известно о количестве погибших
По уточненным данным главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, в результате атаки погибли 12 человек. Госпитализированы 49 пострадавших, из них 6 детей.
В ОВА отметили, что уточняют информацию о погибших и раненых. Под завалами все еще могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция.
Старух сообщил, что удалось спасти 8 человек.
Предварительно секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщал о 17 погибших. Тем не менее, подтверждено 12 жертв.
В каком состоянии пострадавшие
По информации Куртева, среди госпитализированных граждан 35 человек в состоянии средней тяжести. На амбулаторном лечении находятся 12 человек.
Среди госпитализированных есть два ребенка. Они – в легком состоянии. На амбулаторном лечении находятся 12 человек.
Пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью в травматологический пункт.
Под завалами домов все еще могут быть люди / Фото Александр Старух
На местах работают соответствующие службы / Фото Александр Старух
Ракетные обстрелы Запорожья
- 6 октября оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья. В результате атаки по жилым домам погибли 19 мирных жителей.
- Кстати, завалы домов до сих пор разбирают.
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