Информацию о жертвах и пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Запорожью сообщил глава ОВА Александр Старух. Он добавил, что спасательные работы все еще продолжаются.

Читайте также Во время утренней тревоги враг ударил по Хмельнитчине

Сколько людей погибло

Как рассказал глава ОВА, от ракет погибла одна женщина. Еще одну не успели спасти по дороге в больницу. Ее смерть констатировали в карете скорой помощи.

Известно также, что под завалами могут находиться по меньшей мере 5 человек. К счастью, многих жителей многоэтажек удалось спасти. Среди них, отмечает Старух, – трехлетняя девочка. Малышей отвезли в больницу.

По словам главы ОВА, на месте попадания спасательная операция продолжается.