Утром 6 октября, около 5:40, в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. Во время нее оккупанты нанесли по региону ракетный удар.

К теме Умеют воевать только с мирными людьми, – у Зеленского отреагировали на удары по Запорожью

Что известно об обстреле Хмельницкой области

Воздушная тревога в регионе длилась около получаса – уже в 6:12 объявили об отбое угрозы. В местных чатах некоторые люди начали писать, что слышали звуки взрывов, однако совершенно правильно не говорили, где именно.

Впоследствии глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил, что враг действительно атаковал область. Деталей он пока не предоставил, однако заявил, что по предварительной информации пострадавших нет.

Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории нашей области. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадавших нет,

– написал он.

Обратите внимание! Сегодня в Генштабе подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины.

Этой же ночью оккупанты пустили ракеты по Запорожью

Сегодня в 5:10, сразу после объявления о воздушной тревоге, в Запорожье услышали взрывы. Оказалось, что оккупанты нанесли по городу 7 ракетных ударов.

Разрушено много жилых домов, в основном – многоэтажки, которые обвалились и загорелись в результате атаки. Под завалами оказались люди.

Пока известно о 2 погибших: одна женщина погибла на месте удара, еще одна скончалась в машине скорой помощи. По предварительной информации, под завалами остались еще около 5 человек.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что многие спасены. Среди тех, кого вытащили из-под завалов – трехлетняя девочка. Сейчас ребенка госпитализировали в больницу. На месте событий продолжается спасательная операция.

Кроме этого, этой ночью россияне традиционно обстреливали Харьков и Днепропетровск. Оккупанты всю ночь били по Никопольщине из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии и обстреляли объект инфраструктуры в Основянском районе Харькова.