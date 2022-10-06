Зранку 6 жовтня, близько 5:40, у Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Під час неї окупанти завдали по регіону ракетного удару.

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Що відомо про обстріл Хмельниччини

Повітряна тривога в регіоні тривала близько пів години – вже о 6:12 оголосили про відбій загрози. У місцевих чатах деякі люди почали писати, що чули звуки вибухів, проте цілком правильно не говорили, де саме.

Згодом глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив, що ворог справді атакував область. Деталей він поки що не надав, проте заявив, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждалих нема,

– написав він.

Зверніть увагу! Сьогодні у Генштабі наголосили, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.

Цієї ж ночі окупанти пустили ракети по Запоріжжю

Сьогодні о 5:10, одразу після оголошення про повітряну тривогу, у Запоріжжі почули вибухи. Виявилось, що окупанти завдали по місту 7 ракетних ударів.

Зруйновано багато житлових будинків, здебільшого – багатоповерхівки, які обвалилися та загорілися внаслідок атаки. Під завалами опинилися люди.

Наразі відомо про 2 загиблих: одна жінка загинула на місці удару, ще одна померла в машині швидкої допомоги. За попередньою інформацією, під завалами залишились ще близько 5 людей.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що багато людей врятовано. Серед тих, кого витягнули з-під завалів – трирічна дівчинка. Наразі дитину госпіталізували до лікарні. На місці подій продовжується рятувальна операція.

Крім цього, цієї ночі росіяни традиційно обстрілювали Харків та Дніпропетровщину. Окупанти усю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії й обстріляли об'єкт інфраструктури в Основ'янському районі Харкова.