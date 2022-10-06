Відповідний допис з'явився у телеграм-каналі Ігоря Терехова близько 2:55. Він зазначив, що інформацію про постраждалих і масштаби руйнувань ще уточнюють.

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Вибухи у Харкові

Хоча доба тільки почалася, на Харківщині після опівночі вже двічі звучали сирени. Вперше про загрозу мешканців регіону попередили о 1:15, відбій оголосили перед 2:00. Вже через 45 хвилин оголосили повторну повітряну тривогу, під час якої в обласному центрі пролунали вибухи, вона тривала до 3:13.

У місцевих телеграм-каналах припустили, що місто атакували дронами-камікадзе, які нібито випустили з Бєлгородської області Росії. Втім, наразі офіційних підтверджень цьому немає – мер не згадував, чим та звідки бив ворог.

Попередні атаки росіян по Харкову

У ніч проти 4 жовтня окупанти обстріляли Холодногірський та Новобаварський райони міста. Однією з ракет вдарили по інфраструктурному об'єкті залізниці. Загинула 46-річна жінка, яка працювала там сторожем.

Ввечері 27 вересня було чотири "прильоти" по Харкову. Після удару містяни скаржилися на проблеми зі світлом, згодом наявність перебоїв з електропостачанням підтвердили в ОВА.

Ракетний удар по Запоріжжю

Гучно вночі було й у Запоріжжі. О 5:10 там зазвучали сирени, майже одночасно місцеві почали повідомляти про вибухи. Згодом удар по місту підтвердили в обласній військовій адміністрації. За словами Олександра Старуха, росіяни цілилися ракетами в об'єкти інфраструктури.

Втім, руйнувань зазнали й житлові будинки. Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. На місцях вже працюють рятувальники.

Зверніть увагу! Наразі ОВА з'ясовує інформацію щодо руйнувань і постраждалих. Людей просять перебувати в укриттях, поки не оголосять про відбій тривоги.

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