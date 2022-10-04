Російські солдати зайшли у село Мала Комишуваха у перші тижні повномасштабного наступу. 6 місяців окупації увінчались повною руйнацією населеного пункту.

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На що перетворили храм в Малій Комишувасі росіяни

Проєкт "Український Свідок" опублікував відео зі села, на якому видно, у якому стані церква Трійці Живоначальної 1826 року зведення. Після звільнення Малої Комишувахи окупанти вирішили обстріляти пам'ятку архітектури. Перед тим вони використовували її як шпиталь.

Всередині храму валяються закривавлені інструменти, залишки їжі та матраци. Також стоїть телевізор, який вочевидь, окупанти вкрали у місцевих. Всередині храму будівлі діри від куль і лежать численні уламки. Вікна загородили мішками з піском.

Церква Трійці Живоначальної після відступу окупантів: дивіться відео з ютуб-каналу Ukrainian Witness

Відео створили:

Володимир Яценко;

Юрій Грузінов;

Сергій Михальчук;

Павло Колобюк;

Анатолій Соболевський.

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Війна росіян з цивільними

Російські загарбники кожного дня обстрілюють мирне населення. Щодня з'являються повідомлення про атаки на об'єкти критичної інфраструктури та громадян України, що ніяк не загрожують Росії. Інцидент з церквою на Харківщині – це лише одне з небагатьох свідчень відсутності моральних принципів у ворога.

30 вересня загарбники обстріляли колону цивільних автомобілів поблизу Куп'янська. Відомо, що внаслідок теракту загинула 31 людина, серед них є двоє дітей. Загалом постраждало понад 90 осіб.

Перед тим, 25 вересня, схожий інцидент стався у Запорізькій області. Російські терористи також обстріляли колону авто з мирними громадянами. Загинуло понад 20 людей, серед них половина – діти.

Окрім того, не варто забувати про катастрофу в Бучі, удар по Оленівці, масові поховання в Ізюмі та інші воєнні злочини окупантів. Вони мають відповідати за свої дії згідно з законами міжнародного права.

Варте уваги – нічний обстріл Харкова проти 4 вересня: дивіться відео