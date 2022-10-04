Про тварину піклуються у КП "Зооконтроль". У перші дні в притулку Крим нічого не їв.

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Крим вийшов на першу прогулянку

Через пережитий стрес собака нікого до себе не підпускав й поводився агресивно. Однак така поведінка була цілком нормальною. Тепер пес здружився з одним з працівників "Зооконтролю" й саме з ним пішов на першу прогулянку.

Насправді у нього тяжка доля, малим цуценям його перевезли з Криму. Тепер він потрапив в епіцентр ракетного удару. Наразі робиться все необхідне, аби нормалізувати його стан. Він починає жити заново,

– сказав депутат міськради Антон Андрієнко.

У притулок тварину привезли сліпою та глухою після ракетного удару. Крім того, в Криму виявилася серцева недостатність. Отож йому ставили крапельниці й кололи заспокійливе. Зараз контузія вже проходить, зір відновився, і Крим починає потроху їсти.



Собака Крим відновлюється після ракетного удару / Фото Суспільне

Йому вже 12 років, тому через такий поважний вік потрібне лагідне лікування, яке б не зашкодило собаці. Крім того, з'ясувалося, що тварина вже тривалий час живе з пухлиною. Рішення щодо її видалення схвалюватимуть пізніше. Загалом стан собаки покращився, але потрібне тривале лікування.

Документально власників у Криму немає. Отож тепер місцева влада шукає йому нових люблячих господарів. Проблем з цим немає ніяких, адже охочих забрати пса у свою родину дуже багато. Серед них є навіть іноземці. У міськраді розповіли, що їм дзвонили люди з Німеччини, Бельгії, Великої Британії та Ізраїля, які хотіли забрати собаку до себе.



Крим вийшов на першу прогулянку після трагедії / Фото Суспільне

Коротко про ракетний удар по Дніпру

Вночі на 29 вересня росіяни запустили свою ракету по спальному району Дніпра. Смертоносний снаряд влучив у приватний житловий будинок, де були бабуся, матір та 2 дітей. Усі вони загинули, а також маленький песик Джек.

Батько дітлахів – захисник України. На момент удару він перебував під Лиманом у Донецькій області.

Відомо, що удару по сім'ї, яка просто спала, росіяни завдали ракетою Х-22.

Зараз на місце загибелі родини люди приносять квіти та іграшки, є також ілюстрація з Кримом.

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