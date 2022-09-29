Сумну історію зі світлинами вбитого горем пса на кличку Крим оприлюднив мер Дніпра Борис Філатов.

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Він розповів, що коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. Він вив від болю та відчаю. Згодом приїхали комунальники і відвезли собаку до КП "Зооконтроль".

Внаслідок вибуху чотирилапий теж постраждав – оглух та дістав контуження. Міські ветеринари колють пса серцевими препаратами, щоб нормалізувати його стан.

Додамо, що батько родини – військовослужбовець ЗСУ. Він служить під Лиманом, що на Донеччині.

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Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вдарили по Дніпру вдарили ракетами Х-22. За даними Повітряних сил ЗСУ, бойова частина однієї ракети важить 900 кілограмів.

900 кілограмів – на мирну сім'ю із дітьми… Світла пам‘ять загиблим і сил їхнім близьким, щоб пережити це горе. Я не знаю, чи можна ненавидіти клятих окупантів ще сильніше. За вбивства мирних людей, за постійні обстріли, за окупацію частини країни, за всі жахи, які вони принесли нам,

– сказав Лукашук.

Він додав, що внаслідок обстрілу загинула ціла родину: двоє жінок і двоє дітей. Ще семеро людей дістали поранення. Постраждалим – від 12 до 65 років. Їм надали медичну допомогу, двоє людей перебувають під наглядом лікарів.

Рятувальники завершили пошукові роботи та розбір завалів на місці прильоту. Як повідомлялося раніше, внаслідок обстрілу промислової інфраструктури в Зеленодольській громаді, що у Криворізькому районі, постраждали 19 осіб. Є пошкодження адміністративних будівель, понівечено майже три десятки легкових автівок. На місці виявили касетні боєприпаси.

Жахливі наслідки обстрілу Дніпра / Фото Валентина Резніченка, Миколи Лукашука

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