Моторошні деталі трагедії розповів мер Дніпра Борис Філатов. Він зізнався, що побачив пекло із середини, про яке навіть говорити важко.

Важливо На місці ракетного удару в Дніпрі знайшли тіло ще однієї дитини

Що відомо про родину, яка загинула 29 вересня у Дніпрі

Філатов зазначив, що ще на початку війни мати Наталя з 12-річною донькою Василісою та 8-річним сином Іваном переїхали до бабусі Алли в інший район Дніпра. Батько та глава родини у цей час пішов на фронт, аби захистити їх від ворога. Однак ворожа ракета дістала їх за десятки кілометрів від передової.

Сьогодні до їхнього будинку прилетіла російська ракета. Вирва, яку ви все бачили на фотографіях приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах, на сусідніх вулицях,

– сказав мер Дніпра.

Зверніть увагу! У ДСНС кажуть, що вдалося врятувати 12-річну дівчинку, яка застрягла під завалами власного будинку. Вона спала, коли в будинок прилетіла ворожа ракета.

Він додав, що коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. Він вив від болю та відчаю. Згодом приїхали комунальники і відвезли собаку, який оглух, осліплий і контужений, до КП "Зооконтроль". Там міські ветеринари колють пса серцевими препаратами, щоб нормалізувати.



Пес Крим, якого знайшли на місце обстрілу у Дніпрі / Фото Бориса Філатова

"А за підсумком приїхав батько. Він служить у ЗСУ. Під Лиманом. Можна я далі не продовжуватиму? Я бачив усе на власні очі. Я хочу лише одного. Щоб ті, тварюки, яких наші оточують під Лиманом, відповіли за все сповна", – підкреслив очільник Дніпра.

Моторошні наслідки обстрілу Дніпра / Фото Кирила Тимошенка

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої родини. Це невимовний біль і велика втрата.

Удари по Дніпру 29 вересня: головне

Уночі 29 вересня російські окупанти вдарили по Дніпру. Унаслідок цинічного обстрілу загинули троє людей, серед них – дитина. Ще п'ятеро поранені, зокрема і 12-річна дівчинка. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути діти.

Внаслідок обстрілу в місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Пізніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що мовиться про двох загиблих та двох постраждалих, з яких одна дитина.

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