Дмитро Чубенко – прессекретар прокуратури Харківської області – в ефірі телемарафону розповів деталі про трагедію. Українські військові 30 вересня виявили розстріляні автомобілі.

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Частина тіл – вже не один день перебувала в автомобілях. Людей застрелили. Частина тіл – згоріла, оскільки автівки загорілися після їхнього обстрілу,

– заявив Чубенко.

Він додав, що, за попередніми даними, трагедія відбулася 25 вересня. Ворог розстріляв 7 автівок. За даними прокуратури, у них перебували щонайменше 22 людини (10 дітей). Вочевидь, загинули місцеві жителі Куп'янського району, які планували евакуюватися у напрямку Луганської області.

Чубенко додав, що автомобілі обстріляли ворожі ДРГ. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Трагедія сталася у так звані "сірій зоні". Вона то перебуває під контролем ЗСУ, то переходить до окупантів. Повноцінно слідчі дії там наразі провести не можуть.

На території працюють російські ДРГ, яким байдуже, кого вбивати. Вони стріляють у всіх, хто перебуває на цій території.

Деталі від Офісу Президента

Кирило Тимошенко розповів, що обстріл відбувся 25 вересня близько 09:00.

"Місцевий перевізник організував для людей виїзд, а росіяни розстріляли колону з БТРа практично впритул. Після того, як побачили, що зробили – підпалили автівки", – мовиться у повідомленні.

Розстріляні автівки у Куп'янську / СБУ

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