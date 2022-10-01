Нічна атака на Миколаїв – під завалами знайшли загиблу

На жаль, є поранені. Також стало відомо про одну загиблу – її знайшли під завалами. Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.

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У Миколаєві, під завалами після нічного прильоту знайшли одного загиблого. Це молода жінка. Співчуття родині загиблої,

– написала вона.

Замазєєва також повідомила, що на місті атаки продовжують працювати рятувальники.

Внаслідок атаки поранені 5 людей, серед них – дитина

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що вночі проти 1 жовтня, спершу ворог атакував місто дронами-камікадзе "Шахед-136", а другого удару завдав ракетами типу С-300.

Внаслідок атаки зруйновано чимало житлових помешкань, зокрема, "прилетіло" у п'ятиповерхівку в центрі міста. Не обійшлося без постраждалих – 5 людей мають поранення, серед них тримісячна дитина. Зараз немовляті та мамі надають медичну допомогу. Стан всіх постраждалих – стабільний.

Наслідки обстрілів

Раніше мер Миколаєва показав житлові будинки, по яких вдарили росіяни. Це черговий фотодоказ того, що Росія – держава-терористка та воює проти мирного населення України.

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