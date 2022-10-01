Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що вночі проти 1 жовтня, місто двічі обстріляв ворог. 5 людей мають поранення внаслідок атаки.
Читайте також Вперше чула такі потужні вибухи, ненавиджу їх, – очевидиця про обстріли району у Миколаєві
Обстріл Миколаєва 1 жовтня
За словами Кіма, ворог атакував місто дронами-камікадзе "Шахед-136". Близько 4 ночі росіяни масовано випустили ракети типу С-300.
Зруйновано багато житлових помешкань. Зокрема, "прилетіло" у п'ятиповерховий будинок в центрі міста.
Повністю зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах, інші – суттєво пошкоджені. Постраждали автівки, які були припарковані у дворі. У навколишніх будинках повилітали вікна. В іншому районі міста численних пошкоджень зазнали приватні та двоповерховий житловий будинок,
– написав голова Миколаївської ОДА.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина. Зараз немовляті та мамі надають медичну допомогу. Стан всіх постраждалих – стабільний.
Читайте також Окупанти ракетами атакували спальний район у Миколаєві: одну жінку дістали з-під завалів
Наслідки обстрілів
Раніше мер Миколаєва показав житлові будинки, по яких вдарили росіяни. Це ще є одним фотодоказом того, що Росія – держава-терористка та воює проти мирного населення України.
Варте уваги – 220 день повномасштабного наступу, інформація з фронту: дивіться відео