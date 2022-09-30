Наслідки ракетного удару по Миколаєву

По житлових будинках росіяни запустили 2 ракети. Загалом було чути 7 вибухів, з яких щонайменше 2 пролунали за містом.

Важливо Касетний удар по зупинці у Миколаєві: фото та відео з місця трагедії

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що одна ракета влучила у 9-поверхівку. Під завалами опинилися люди. Відомо, що будівля сильно постраждала.

ДСНС деблокували жінку. Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки мешканців,

– заявив Кім.

На відео з місця події видно охоплену вогнем територію. Через влучання та пожежу загорілися також автомобілі.

Росіяни атакували 9-поверховий житловий будинок у Миколаєві: відео

Зауважимо, ввечері Кім повідомляв, що росіяни запустили по місту та області дрони-камікадзе. Влучання були у будівлю в центрі міста, а також об'єкт інфраструктури.

Ворог вгатив по зупинці громадського транспорту у Миколаєві

Росія по кілька разів на день тероризує мешканців Миколаєва. 29 вересня окупанти атакували касетними снарядами зупинку громадського транспорту. На жаль, 3 мирних українців загинули, а ще 12 – зазнали поранень. У мережі поширили відео згорьованого чоловіка, який плаче над тілом вбитої дружини.

На цей жахливий злочин відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що усі ці жахіття можна зупинити лише одним шляхом – визволенням українських земель.

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