Як наголосив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, все це можна зупинити лише одним шляхом – визволити.

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Він додав, що поки росія не прийшла, всюди на українській землі було нормальне життя.

І коли росія піде, коли ми її витіснимо, нормальне життя повернеться. Це єдиний шлях. Це шлях до нашої перемоги. Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом. Але знаємо, що жодна російська маніпуляція й жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас із цього шляху,

– сказав Зеленський.

Український лідер, попри жахливі обстріли, розповів радісну новину. ЗСУ вдалося забезпечити звільнення іще шістьох наших громадян із російського полону.

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