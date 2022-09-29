Как подчеркнул президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, все это можно остановить только одним путем – освободить.
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Он добавил, что пока россия не пришла, повсюду на украинской земле была нормальная жизнь.
И когда россия уйдет, когда мы ее вытесним, нормальная жизнь вернется. Это единственный путь. Это путь к нашей победе. Не можем знать, сколько времени нужно, чтобы пройти по этому пути. Но мы знаем, что ни одна российская манипуляция и ни одно российское преступление не способны столкнуть нас с этого пути,
– сказал Зеленский.
Украинский лидер, невзирая на ужасные обстрелы, рассказал радостную новость. ВСУ удалось обеспечить освобождение еще шести наших граждан из российского плена.
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Ракетные обстрелы украинских городов 29 сентября
- В Николаеве 29 сентября произошел взрыв в районе остановки общественного транспорта. Россияне ударили кассетными снарядами. Уже известно о 3 погибших и 12 раненых. Также есть повреждения жилых домов и электросетей.
- Беспокойно было и в Краматорске. Враг применил зенитно-ракетный комплекс С-300. Снаряды оккупационных войск попали в частные домовладения, многоквартирные дома и дорожное покрытие, в результате чего ранения разной степени тяжести получили 11 граждан.
- Россияне запустили смертоносные снаряды по жилым кварталам города. Они полностью разрушили несколько частных домов. Также известно, что пострадали более 60 домов, несколько многоэтажек, рынок, линии электропередач, автобусы и автомобили местных жителей. Среди погибших целая семья: бабушка, мама и 2 ребенка.