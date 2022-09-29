Как подчеркнул президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, все это можно остановить только одним путем – освободить.

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Он добавил, что пока россия не пришла, повсюду на украинской земле была нормальная жизнь.

И когда россия уйдет, когда мы ее вытесним, нормальная жизнь вернется. Это единственный путь. Это путь к нашей победе. Не можем знать, сколько времени нужно, чтобы пройти по этому пути. Но мы знаем, что ни одна российская манипуляция и ни одно российское преступление не способны столкнуть нас с этого пути,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер, невзирая на ужасные обстрелы, рассказал радостную новость. ВСУ удалось обеспечить освобождение еще шести наших граждан из российского плена.

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