К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Информация о звуках взрывов появилась в телеграм каналах в 17:38.

Кстати Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам: повреждены дома и водопровод

Раздалась воздушная тревога, отбой объявили в 18:07. Теперь на месте работают все службы. Детали Сенкевич обещает обнародовать потом.

Есть жертвы

Уже известно о 2 погибших и 12 раненых. К месту удара выехали бригады скорой помощи, рассказала глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева.

Она подчеркнула, что это целенаправленный террористический акт. Кассетные снаряды прилетели по остановке в людном районе города. Это произошло именно тогда, когда мирные жители возвращались домой.

Предыдущие обстрелы Николаева

Российские оккупанты не прекращают атаковать Николаев. Вчера город обстреляли ночью 27 сентября. Попадания были в разных районах. Захватчики повредили ряд гражданских объектов, включая жилые дома и магазины, а также сети водопровода. В ОВА подчеркнули, что в центр Николаева прилетела невысокоточная ракета.

Ночью 26 сентября в Николаеве также было слышно звуки взрывов . Город обстреливали дважды за ночь.