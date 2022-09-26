Так, ночь началась со взрывов в Запорожье. Жители некоторых районов города слышали их в 00:20. Через несколько часов, в 04:35, в городе снова было громко.

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Обстрелы россиян

После 00:30 звуки взрывов произошли в Николаеве. Второй раз под обстрел город попал под утро – в 04:50. Такая же ситуация была и в области.

Также в 00:30 сообщалось о серии сильных взрывов в Никополе. Город также находился под обстрелом россиян. В сети также публиковали видео обстрела.

Кроме того, взрывы около 05.30 слышали в оккупированном Херсоне.

Официальных комментариев от власти пока нет. Вероятно, они появятся позже.

Предварительные обстрелы кафиров

Оккупанты за ночь 25 сентября выпустили 170 снарядов по Днепропетровщине. В разных общинах были повреждены дома. В Никополе также была повреждена электроподстанция. Без света остались более 3200 семей.

Той же ночью захватчики обстреляли Запорожье. Во многих многоквартирных и частных домах повреждены окна или вообще разрушены крыши. Повреждение получили несколько учебных заведений и больница.

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