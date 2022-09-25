Секретарь Запорожского горсовета на своем телеграм-канале прокомментировал ночные взрывы в городе 25 сентября. По словам Анатолия Куртева, оккупанты ударили по жилым домам.
Читайте также Украина побеждает и спасает Европу: мощный репортаж французского публициста из прифронтовых городов
Что известно о взрывах в Запорожье 25 сентября
На утро 25 сентября известно, что на месте обстрелов работают спасатели. Во многих многоквартирных и частных домах повреждены окна или, вообще, разрушены крыши.
Кроме того, пострадали несколько учебных заведений и больница. Среди людей, как сообщает Куртев, также есть пострадавшие, но касательно их точной информации еще нет. Однако было известно о 3 людях, которых задели обстрелы.
10 взрывов прогремели ночью в Запорожье
Первая информация о "прилетах" в город появилась в 00:43, – об этом написал глава ОВА Александр Старух. По его словам, зафиксировали 10 взрывов.
В 00:53 глава областной военной администрации написал о повторных обстрелах. В одном из районов была обесточена электростанция.
Читайте также В Мелитополе оккупанты набирают "добровольцев" для мобилизации: мэр сказал, как сохранить жизнь
Обстрелы города 24 сентября
Оккупанты обстреливают Запорожье чуть ли не каждый день. В ночь на 24 сентября местные власти также сообщали о вражеской атаке.
Ситуацию прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он написал, что захватчики обстреливают объекты гражданской инфраструктуры из-за своей слабости и ничтожности.
Обратите внимание – откуда россия может ударить ядерным оружием: смотрите видео