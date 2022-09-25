Секретар Запорізької міськради на своєму телеграм-каналі прокоментував нічні вибухи у місті 25 вересня. За словами Анатолія Куртєва, окупати вдарили по житлових будинках.

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Що відомо про вибухи в Запоріжжі 25 вересня

Станом на ранок 25 вересня відомо, що на місці обстрілів працюють рятувальники. У багатьох багатоквартирних та приватних будинках пошкоджено вікна або, взагалі, зруйновано дахи.

Окрім того, постраждало декілька закладів освіти та лікарня. Серед людей, як повідомляє Куртєв, також є постраждалі, але щодо них точної інформації ще немає. Проте було відомо про 3 людей, яких зачепили обстріли.

Важливо для запоріжців! Якщо ваше житло зазнало руйнувань, повідомляйте на номер 15-80.

10 вибухів пролунали вночі у Запоріжжі

Перша інформацію про "прильоти" у місто з'явилась о 00:43, – про це написав голова ОВА Олександр Старух. За його словами, зафіксували 10 вибухів.

О 00:53 очільник обласної військової адміністрації написав про повторні обстріли. В одному з районів було знеструмлено електростанцію.

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Обстріли міста 24 вересня

Окупанти обстрілюють Запоріжжя ледь не щодня. У ніч проти 24 вересня місцева влада також повідомляла про ворожу атаку.

Ситуацію прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він написав, що загарбники обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури через власну слабкість та нікчемність.

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