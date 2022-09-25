Росіяни продовжують завдавати терористичних ударів по Україні. Олександр Старух – голова ОВА – о 00:43 повідомив, що у місті зафіксували близько 10 "прильотів".

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Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 "прильотів",

– заявив Старух.

Він закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту та наголосив, що загроза залишається. Не можна нехтувати правилами безпеки, адже вони рятують життя.

Вже о 00:53 у мережі з'явилася інформація про повторні вибухи у Запоріжжі.

Анатолій Куртєв – секретар міської ради – заявив, що у Запоріжжі зафіксували масовані прильоти по цивільній інфраструктурі. Місто та околиці зазнали руйнувань. На жаль, є постраждалі.

В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Згодом Старух повідомив деталі. Він розповів, що "прильоти" зафіксували у декількох районах міста, а також – у селі поблизу обласного центру.

Станом на 01:31 відомо про 3 постраждалих.

Об'єкти інфраструктури зазнали руйнувань. Старух повідомив, що в одном из районов обесточена электроподстанция.

Росіяни обстріляли Запоріжжя у ніч на 24 вересня

У ніч на 24 вересня окупанти також завдавали терористичні удари по Запоріжжю. Анатолій Куртєв повідомив, що в одному з багатоквартирних будинків міста спалахнула пожежа. На жаль, є постраждалі.

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 24 вересня заявив, що агресора змусять відповісти за всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах.

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