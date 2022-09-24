Цей ранок був неспокійним для мешканців Дніпропетровської області. Під ворожий обстріл вкотре потрапила Нікопольщина, зазначив глава ОВА Валентин Резніченко.

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Поранена жінка у важкому стані

За словами високопосадовця, зранку по ній ворог бив з "Градів" і "Ураганів". Під обстріли потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок цього постраждали двоє людей. Мовиться про 51-річну жінку та 49-річного чоловіка. Їх доправили до лікарні. Відомо, що потерпіла жінка наразі перебуває у важкому стані.

Також глава ОВА повідомив про пошкодження понад 20 приватних і багатоповерхових будинків. Крім того, уражень зазнали близько 10 господарських споруд. За словами Резніченка, понівечений також місцевий хлібозавод і ще кілька установ. Внаслідок обстрілу загорілися кілька автомобілів. Полум'я вогнеборцям вдалося приборкати.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини зранку 24 вересня / Фото з телеграма Резніченка

Відомо, що у Марганецькій громаді понад 2 тисячі сімей залишилися без світла. Наразі працюють аварійні бригади, щоб відновити подачу електроенергії у домівки людей.

Що стосується Червоногригорівської громади, то там минулося без постраждалих. В інших районах області, на щастя, лунали лише повітряні тривоги вночі. Атак так не фіксували.

Окупанти атакували багатоповерхівку у Торецьку

Напередодні стало відомо, що ввечері 22 вересня російські військові атакували Донецьку область. Як повідомив глава ОВА Павло Кириленко, загарбники поцілили у багатоповерхівку у Торецьку.

Ракетний удар був настільки сильним, що в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття відразу на кількох поверхах: з 9 по 7. Внаслідок цього постраждала одна людина. Також стало відомо, що з-під завалів багатоповерхового будинку рятувальникам вдалося витягнути 19 людей, зокрема 2 дітей.

За словами глави ОВА, значних людських втрат вдалося уникнути завдяки евакуації. Відомо, що на момент ракетного удару у цьому будинку заселеними були лише 10 квартир з 53.

Тож мешканців Донеччини закликають виїжджати якомога далі від лінії фронту. Ворог надзвичайно підступний, тож атакуватиме артилерією усі населені пункти, які розташовані неподалік районів ведення бойових дій.

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