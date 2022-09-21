Так, вночі на 21 вересня окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах зі ствольної артилерії. На жаль, є постраждалий, а цивільна інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень.

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Нікополь обстріляли двічі

Впродовж ночі Нікополь обстріляли двічі – туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік – він дістав осколкове поранення.

У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та 4 лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів.

Пожежа, яка виникла внаслідок обстрілу у приватному домоволодінні, знищила літню кухню, гараж, дві автівки. Вогонь загасили. В одну з квартир у 5-поверхівці влучив снаряд. В оселі зруйновано внутрішні конструкції. Через обстріл здійнялися пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї. Вогнеборці уже загасили полум’я.

Наслідки нічних обстрілів Нікополя:

Обстріли інших районів Дніпропетровської області

У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. На щастя, ніхто не постраждав. А ось у Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей. Енергетики уже лагодять лінії.

У інших районах було гучно від сирен, проте минулося без атак і зараз спокійно.

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