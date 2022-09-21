Про події та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:32 Тим часом росіяни шалено бояться мобілізації. Усього за один день до однієї групи правників звернулися 700 росіян.

04:33 Також стало відомо, що у Новій Каховці наші військові розбили колону військової техніки. Її ворог планував переправити через Дніпро. Упродовж 20 вересня на Півдні окупанти втратили:

151 бійця;

7 танків;

19 одиниць автобронетехніки,

4 гаубиці,

2 самохідні гаубиці "Акація",

4 самохідні артустановки.

04:08 В ОК "Південь" розповіли про здобутки українських військових у регіоні. У відомстві підтвердили, що наші військові уразили пункт управління 7 десантно-штурмової дивізії окупантів у Чорнобаївці.

02:27 Російські військові вночі обстріляли Харків. Ворог випустив по місту ракети С-300 з Бєлгородської області. Снаряди влучили у житлові будинки. Співробітники ДСНС займаються витягуванням людей з-під завалів.

00:28 Володимир Зеленський звернувся до українців. У своєму новому відео він наголосив, що ситуація на фронті показує, що ініціативу перебрали до своїх рук українські військові.