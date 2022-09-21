О событиях и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране читайте в материале 24 канала.

Читайте также Авиаудар по многоэтажке в Бахмуте и псевдореферендумы оккупантов: основное на 209 день войны

05:32 Тем временем россияне безумно боятся мобилизации. Всего за один день в одну группу юристов обратились 700 россиян.

04:33 Также стало известно, что в Новой Каховке наши военные разбили колонну военной техники. Ее враг планировал переправить через Днепр. В течение 20 сентября на Юге оккупанты потеряли:

151 бойца;

7 танков;

19 единиц автобронетехники,

4 гаубицы,

2 самоходные гаубицы "Акация",

4 самоходных артустановки.

04:08 В ОК "Юг" рассказали о достижениях украинских военных в регионе. В ведомстве подтвердили, что наши военные поразили пункт управления 7 десантно-штурмовой дивизии оккупантов в Чернобаевке.

02:27 Российские военные ночью обстреляли Харьков. Враг выпустил по городу ракеты С-300 из Белгородской области. Снаряды попали в жилые дома. Сотрудники ГСЧС занимаются извлечением людей из-под завалов.

00:28 Владимир Зеленский обратился к украинцам. В своем новом видео он подчеркнул, что ситуация на фронте показывает, что инициативу перебрали в свои руки украинские военные.