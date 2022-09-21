Президент россии Владимир путин снял очередное циничное обращение . Его ожидал весь мир 20 сентября, но опубликовал ролик диктатор из кремля только на следующее утро. 24 канал собрал основные положения.

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В россии – частичная мобилизация

По словам путина, с сегодняшнего дня – 21 сентября – в россии запустили частичную мобилизацию. Диктатор убеждает свое население, что на службу отправят только тех, кто:

находится в запасе и тех, кто проходил службу;

имеет определенные военно-учетные специальности;

также имеет военный опыт.

Путин заверил, что набранные на службу будут сначала проходить военную подготовку. Мол, только после этого их отправят в воинскую часть. А оттуда, сами понимаем – на фронт.

В России объявили частичную мобилизацию: видео

Диктатор также отдал немедленный приказ правительству. Он предполагает незамедлительно закрыть все вопросы оборонных предприятий, связанные с материальным, ресурсным и финансовым обеспечением. Это свидетельствует о том, что россияне будут еще больше внимания уделять изготовлению вооружения и ремонту той техники, которую повредили на войне против Украины.

Путин поддержал псевдореферендумы

По словам диктатора из кремля, он получил просьбу о проведении "волеизъявления". Мол, жители временно оккупированных территорий стремятся присоединиться к россии.

Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов,

– подчеркнул он.

Этими словами путин подтвердил, что планирует приложить усилия, чтобы поддержать псевдореферендумы. Враг вскоре может аннексировать захваченные территории, чтобы иметь возможность без нарушения законов отправлять туда призывников .

Не обошлось без циничных заявлений о репрессиях на территории Украины. По словам путина, их в нашем государстве усилили. Соответствующий месседж он озвучил для своего населения, чтобы мотивировать его умирать на "спецоперации", а также поддерживать аннексию.

Диктатор уверял свое население, которое страдает от тирании, что, мол, в Украине процветает запугивание, террор и насилие. Мол, они уже приобрели "страшные варварские формы". Поэтому он еще раз подтолкнул к "спасению русскоязычного населения".

Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей в жертву палачу, не можем не откликнуться на их стремление самим определять свое будущее,

– добавил путин.

Обвинил Запад в стремлении уничтожить россию

Не обошлось и без упоминания Запада. Мол, его основной целью сейчас является ослабление, разобщение, а также уничтожение россии. Как отметил путин, цивилизованный мир кичится тем, что смог в 1991 году расколоть СССР. Поэтому теперь есть шансы разделить россию на множество областей, которые будут враждовать между собой.

Заметим, что диктатор отлично справляется без вмешательства Запада. В течение 7 месяцев полномасштабной войны можно увидеть "равенство" среди населения страны-агрессора. Пока буря тысячами погибали на войне, москвичи и петербуржцы отсиживались.

Диктатор упомянул об успехах в псевдореспубликах

Путин, как ценитель фразы "Кто обзывается – сам так называется", решил рассказать о пушечном мясе. Но в этом контексте он упомянул не российских солдат, а украинских. Более того, он целый наш народ назвал так.

В то же время объяснил важность крупномасштабного наступления на Донбассе. Мол, оно было неизбежно. И именно поэтому россия приняла решение провести упреждающую "спецоперацию".

По словам путина, "ЛНР" удалось практически полностью очистить от неонацистов. Напомним, что еще в июле шойгу этим хвастался. Но у деда плохо с памятью, поэтому он только сейчас смог похвастаться этим. В то же время он заметил, что в "ДНР" ведутся бои. Там, по словам путина, ВСУ создали глубокую линию укреплений. Поэтому российским бойцам не удается продвинуться.

В то же время он призвал минобороны определить правовой статус добровольцев, а также боевиков из "ЛНР" и "ДНР". Мол, они должны иметь те же права, что и кадровые военные. В частности медицинское обеспечение и социальные гарантии.

Заметим, что ранее оккупанты жаловались на то, что им после отступления с фронта не оказывали медицинскую помощь в госпиталях россии. А это связано с тем, что ни добровольцы, ни бойцы "л/днр" не были частью регулярного войска страны-агрессора.

В кремле угрожают ядерным оружием

Диктатор не был бы собой, если бы не пробовал шантажировать весь мир. Мол, россия, если целостности ее территории будет что-то угрожать, будет использовать все имеющиеся у нее средства. И это, убеждает путин, – не блеф. Заметим, что накануне подобное заявление озвучил дмитрий медведев.

Роза ветров может развернуться в их сторону,

– отметил путин.

Таким образом, диктатор подчеркнул, что однозначно готов использовать ядерное оружие. Это, собственно, тот самый козырь в рукаве кремля, которым враг постоянно кичится перед всем миром.

Напомним, что все ожидали речь путина в связи с заявлениями о максимально скором проведении "референдумов". Кратко пройдемся по последним упоминаниям, касающимся "волеизъявления" жителей оккупированных территорий.

Оккупанты готовят "референдумы"

Напомним, что российские захватчики планируют провести псевдореферендумы на оккупированных территориях .

Накануне гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что так называемая "администрация" приняла решение о проведении "референдума". Согласно ему регион войдет в состав россии. Само "волеизъявление" состоится с 23 по 27 сентября.

Коллаборанты из Запорожья и Донбасса тоже заявляют, что у них "все готово" к проведению голосования.

В то же время власти Украины подчеркивают, что эти выпады – асимметричный ответ на контрнаступление. Сам же "референдум", подчеркивают, – фиктивный. И его результаты никак не отразятся на деоккупации.