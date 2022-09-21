Так, ночью на 21 сентября оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам из ствольной артиллерии. К сожалению, есть пострадавший, а гражданская инфраструктура получила существенные повреждения.

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Никополь обстреляли дважды

Ночью Никополь обстреляли дважды – туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина – он получил осколочное ранение.

В городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопровода и 4 линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов.

Пожар, возникший в результате обстрела в частном домовладении, уничтожил летнюю кухню, гараж, два автомобиля. Огонь потушили. В одну из квартир в 5-этажке попал снаряд. В доме разрушены внутренние конструкции. Из-за обстрелов произошли пожары в квартире и во частном дворе. Пожарные уже потушили пламя.

Последствия ночных обстрелов Никополя:

Обстрелы других районов Днепропетровской области

В Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская община. К счастью, никто не пострадал. А вот в Великой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии.

В других районах громко звучали сирены, однако обошлось без атак и сейчас спокойно.

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