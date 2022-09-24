У ніч проти 24 вересня російські військові ракетами атакували Запоріжжя. Ворог вкотре бив по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого одна людина загинула та ще семеро зазнали поранень.

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Спалахнула пожежа у багатоповерхівці

Як розповів глава ОВА Олександр Старух, російські військові поцілили у житловий сектор Запоріжжя. Внаслідок цього спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

Ракетний удар не лише завдав руйнувань будівлі. Він ще й забрав життя однієї людини. Крім того, постраждали семеро мешканців будинку. За словами Старуха, усі вони отримали необхідну медичну допомогу.

Також глава ОВА зазначив, що на місці влучання продовжують працювати відповідні служби.



Наслідки ракетного удару по Запоріжжю вночі 24 вересня / Фото з телеграма Старуха