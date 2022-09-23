Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Обласний центр регіону знову опинився під ракетним обстрілом.

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Вибухи в місті пролунали майже одночасно із сиреною

Повітряну тривогу в Запоріжжі оголосили близько 23:46, а вже через хвилину надійшли перші повідомлення про вибухи. У місті пролунала серія потужних вибухів. За даними місцевих мешканців, 6 із них пролунали одночасно.

За попередніми даними, росія знову атакувала Запоріжжя ракетами С-300. Згодом голова ОВА уточнив, що під ударом знову опинилися об'єкти інфраструктури міста.

Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Завжди є ризик повторних атак. Залишайтесь в укриттях під час повітряних тривог,

– наголосив Старух.

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Запоріжжя ледь не щодня під ракетними ударами

Уночі 19 вересня окупанти ракетами С-300 атакували Запоріжжя. Під час атаки у деяких районах міста зникало світло – два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію. Уранці окупанти знову атакували й одна з ракет влучила у село Запорізького району, де постраждала жінка внаслідок обвалу будинку.

Увечері 20 вересня окупанти завдали масованого ракетного удару по Запорізькому району. Під ударом опинилися одразу 4 населені пункти, по деяких з них росіяни випустили по 3 ракети С-300.

Наступного дня росіяни запустили 5 ракет на Запоріжжя, поціливши у 3 райони міста. Старух повідомив, що окупанти влучили в об'єкти інфраструктури, а також – будинки приватного сектору. Ще 2 ворожі снаряди влучили в поле на околицях Запоріжжя. Постраждали 3 людей.

Уранці 22 вересня окупанти знову завдали ракетного удару по місту, запустивши 9 ракет С-300. Південь Запорізького району залишився без світла, одна з ракет влучила у телевежу. Під час атаки росіяни поцілили й у готель, унаслідок чого загинув 65-річний працівник.

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