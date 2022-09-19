Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що під час атаки два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію. Вона розташована біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя.

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Руйнування та постраждалі внаслідок атаки

Через атаку в районі частково не було світла. Під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. Постраждалих немає. Є руйнування соціальної інфраструктури – вибито шибки.

Вранці росія знову атакувала Запоріжжя, застосувавши С300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району міста. Постраждалих немає.

Ще одна – поцілила в одне з сіл Запорізького району. Зруйновано декілька приватних будинків. Поранена 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Рух опору на Запоріжжі посилюється

Частина області окупована, росіяни використовують проти мирних українців ракетний терор. На тлі успіху ЗСУ на фронті посилюється рух опору на тимчасово окупованих територіях й в Запорізькій області.

Наприклад, так званий "голова" адміністрації у Запорізькій області нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян. Також активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "республік" на Донбасі. А там за подібну діяльність передбачена смертна кара.

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