Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що під час атаки два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію. Вона розташована біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя.
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Руйнування та постраждалі внаслідок атаки
Через атаку в районі частково не було світла. Під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. Постраждалих немає. Є руйнування соціальної інфраструктури – вибито шибки.
Вранці росія знову атакувала Запоріжжя, застосувавши С300. Одна ракета влучила в зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву вже іншого району міста. Постраждалих немає.
Ще одна – поцілила в одне з сіл Запорізького району. Зруйновано декілька приватних будинків. Поранена 70-річна жінка. В неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.
Рух опору на Запоріжжі посилюється
- Частина області окупована, росіяни використовують проти мирних українців ракетний терор. На тлі успіху ЗСУ на фронті посилюється рух опору на тимчасово окупованих територіях й в Запорізькій області.
- Наприклад, так званий "голова" адміністрації у Запорізькій області нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян. Також активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "республік" на Донбасі. А там за подібну діяльність передбачена смертна кара.
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