Активістам погрожують смертною карою
Так званий "голова" адміністрації у Запорізькій області нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян.
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Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім того, активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "республік" на Донбасі. А там за подібну діяльність передбачена смертна кара.
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