Активістам погрожують смертною карою

Так званий "голова" адміністрації у Запорізькій області нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян.

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Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "республік" на Донбасі. А там за подібну діяльність передбачена смертна кара.

Зверніть увагу! Раніше російські окупанти звезли форму ЗСУ та українську символіку у Бердянськ, що на Запоріжжі. Їх розвантажили у будинку виконкому. Ймовірно, ворог готує провокацію на День міста, 17 вересня, аби звинуватити у ній ЗСУ.

Останні новини про війну в Україні

Аналітики американського інституту вивчення війни підтвердили, що українські воїни звільнили Куп'янськ на Харківщині. Тепер росіянам буде важке втримати свої позиції.

За останні 3 дні ворог запустив по Кривому Рогу 13 ракет, серед яких були й "Кинжали". Мер міста Олександр Вілкул наголосив, що росіяни намагалися змити водою 150 тисяч населення. Удари по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу – терористичний акт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби ЗСУ не пішли у контрнаступ, то постачання зброї від іноземних держав могло б скоротитися.

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