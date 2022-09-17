Аналітики американського Інституту вивчення війни підтвердили, що Збройні Сили України повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині. Тепер вони встановлюють нові позиції на східному березі річки Оскіл.
Читайте також Відкрито погрожує цивільним: в ISW проаналізували виступ путіна на ШОС
Окупанти вже не завадять ЗСУ на цьому напрямку
Саме через це окупантам і буде важко втриматися. Раніше ISW оцінювала російські підрозділи, як занадто слабкі, щоб перешкодити подальшому українському просуванню вздовж усієї річки Оскіл, якщо ті вирішать відновити наступальні операції.
Зазначимо, що про звільнення Куп'янська 16 вересня повідомили українські військові. Спецпідрозділ "Кракен" заявив, що вигнав окупантів з одного боку, а 92 окрема механізована бригада – з іншого. У мережі опублікували відео, як над містом майорить український прапор.
Водночас військові зазначили, що успішно продовжують контрнаступ на лівому березі Оскола.
Як звільняли Куп'янськ
- 10 вересня вперше з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайшли в місто. Тоді в мережі опублікували фото, на якому видно, що український військовий перебуває на в'їзді в місто. Водночас місцеві гауляйтери повідомили, що "ситуація складна".
- Також було фото, де наші військові тримають прапор України біля міської ради Куп'янська.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк казав, що деокупація міста відкриє нові можливості для ЗСУ у подальшому звільненні наших територій.
- Водночас зранку 16 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.
До теми – після вибухів у Херсоні окупанти втікають через Дніпро: відео