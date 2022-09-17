Аналітики американського Інституту вивчення війни підтвердили, що Збройні Сили України повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині. Тепер вони встановлюють нові позиції на східному березі річки Оскіл.

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Окупанти вже не завадять ЗСУ на цьому напрямку

Саме через це окупантам і буде важко втриматися. Раніше ISW оцінювала російські підрозділи, як занадто слабкі, щоб перешкодити подальшому українському просуванню вздовж усієї річки Оскіл, якщо ті вирішать відновити наступальні операції.

Зазначимо, що про звільнення Куп'янська 16 вересня повідомили українські військові. Спецпідрозділ "Кракен" заявив, що вигнав окупантів з одного боку, а 92 окрема механізована бригада – з іншого. У мережі опублікували відео, як над містом майорить український прапор.

Водночас військові зазначили, що успішно продовжують контрнаступ на лівому березі Оскола.

Як звільняли Куп'янськ

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