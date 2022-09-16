Президент зауважив, що українцям вкотре вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.

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Люди перебували в окупації майже пів року

Володимир Зеленський нагадав, що російська армія перебувала на Харківщині більш ніж 5 місяців. Він також наголосив на тому, що за весь цей час "асвабадітєлі" навіть не намагалися зробити щось для людей, а лишень знищували, забирали та вивозили.

На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим,

– сказав глава держави.

У деяких селах – жодного вцілілого будинку

Президент повідомив, що російські загарбники залишили по собі спустошені села – в деяких із них немає жодного вцілілого будинку.

Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду,

– додав Зеленський.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що лише за декілька днів ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, однак реальна цифра може бути значно більшою.

Звільнені території Харківщини на мапі:

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