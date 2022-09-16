Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що в Ізюмі функціонувала справжня катівня.

Важливо Камери тортур і понівечені тіла дітей: Тайра розповіла Гельсінській комісії про жахи полону

У своєму телеграмі Лубінець оприлюднив кадри катівні в Ізюмі. Він показав кімнату з обідраними стінами. За його словами, на підлозі був постелений гладкий лінолеум, який було легко мити від крові. Також в кімнаті є стіл, за яким сидів один з окупантів і фільмував "свідчення ", поки інші загарбники вибивали їх.

У місті зруйновано понад 70% будівель, проте місцеві щиро дякують і радіють тому, що нарешті до них повернувся український прапор, а разом із ним – відчуття безпеки,

– зазначив Лубінець.

Катівня в Ізюмі: дивіться відео

Масове поховання в Ізюмі

Після втечі окупантів з Харківщини на деокупованих територіях почали знаходити масові поховання. Зокрема, під Ізюмом виявили могили з сотнями тіл. Ймовірно, там поховані військові ЗСУ. Точна кількість людей, похованих в могилі, наразі невідома. Також невідомо, хто похований у сусідніх могилах. Наразі фахівці проводять розмінування території.

За інформацією Sky News, в Ізюмі виявили 440 могил. Головний слідчий поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що всі тіла ексгумують та доставлять на судово-медичну експертизу. За його словами, тіла були поховані окремо на тимчасовому місці. Правоохоронці також знають про низку інших поховань, адже вони вже почали розслідувати, які злочини окупанти скоїли на Харківщині.

Звільнення Ізюму: коротко

Ізюм був повністю окупований з 2 квітня. Місцеві жителі залишились без електрики, води та газу. І лише нещодавно, 11 вересня, загарбників з міста вигнали українські захисники.

14 вересня у деокупований Ізюм прибув президент Володимир Зеленський. Там він взяв участь в урочистому піднятті державного прапора над міською радою.