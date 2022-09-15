Ймовірно, там поховані військові ЗСУ. Масове поховання знайшли 15 вересня.

Зауважте Де спали, там і гадили: в мережі показали, як і де жили окупанти в Ізюмі

В Ізюмі знайшли масове поховання

Поряд з ізюмським кладовищем 15 вересня знайшли масове поховання. Там під час російської окупації у період з 2 квітня по 15 вересня ховали цивільних у безіменних могилах.

Ми так порахували, тут десь близько 20 – 25 людей. Хоча напис тут був 17. Ми перевіримо це, уже коли будуть підіймати (тіла – 24 канал),

– розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Точна кількість людей, похованих в могилі, наразі невідома. Також невідомо, хто похований у сусідніх могилах. Наразі фахівці проводять розмінування території.

Дивіться фото з місця події / Фото "Радіо Свобода"

За інформацією "Настоящее время", над деякими похованнями є хрести з написами, зокрема "ЗСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412". Своєю чергою, на інших – немає нічого, лише могила.

"Це навіть не під Ізюмом, це в самому Ізюмі, це цвинтар. Є відео. Вони (російські війська – 24 канал) самі виставили це відео, коли окупували місто, і ми розуміли, що потрібно це місце розшукати після того, як ми деокупуємо цю територію", – зазначив Котенко.

Він додав, що це поховання врешті знайшли, однак захисники не здогадувалися, що там будуть й інші могили.

"Ті хрести, які стоять на цих могилах, це робилося нашвидкуруч… І ці могили – там лише номери. Десь прізвища, десь їх немає, але більшість – це номери", – додав уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За його словами, коли окупанти захоплювали Ізюм, були сильні обстріли. Люди помирали прямо на вулицях, тож ритуальні служби не знали, ким були загиблі. Проте тіла збирали та ховали на цьому цвинтарі.

В Ізюмі знайшли масове поховання / Фото "Настоящее время"

"І десь є реєстр, у якому, я думаю, вони нам підказуватимуть, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо і ми розумітимемо, що це за людина, чому йому було присвоєно номер, а не прізвище", – додав Котенко.

Він зазначив, що на деяких могилах таки є прізвища, а також вінки та дата загибелі.

Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії містом. Мовиться про сотні, але там треба зрозуміти, як гинули люди,

– уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти.

На його думку, усі поховані загинули насильницькою смертю – від артобстрілу. Котенко підсумував, що не назвав би це Бучею, адже тут, на відміну від Київщини, людей поховали цивілізовано. Проте у могилах також можуть бути маленькі діти.

Варто подивитися – на цвинтарі у Маріуполі масово копають "братські могили": відео